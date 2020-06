"Nessun tradimento, ma è stato Stefano a lasciare Belen: ecco perché"

Da settimane non si parla d'altro. I giornali di cronaca rosa sono alla ricerca di indizi e retroscena sulla crisi (bis) della storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ma, tra tutti, è il settimanale Chi quello che da sempre è più vicino alla coppia. E, dunque, è opportuno credere alla sua versione dei fatti, scritta nel numero in edicola questa settimana.

Perché Stefano avrebbe lasciato Belen

Nessun tradimento, né beghe familiari. Stefano e Belen si sarebbero lasciati per una semplice incompatibilità, proprio come capita a molte coppie. I modi diversi di vivere e approcciare alla vita li avrebbe spinti a dirsi addio per la seconda volta in otto anni. "Non c’erano di mezzo altre persone e le famiglie si sono schierate solo dopo la rottura - si legge ancora sulla rivista diretta da Alfonso Signorini - Sono le fasi della vita che a volte si incastrano, a volte si scontrano. È l’impossibilità di tenere sempre alta la temperatura del rapporto, di conciliare le differenze, di cambiare la propria natura".

Sarebbe stato Stefano a chiudere di nuovo il matrimonio (dopo che era stato proprio lui a cercare un rappacificamento nell'aprile del 2019). "Ma Belen ha reagito bene, comprendendo che quella non era la sua strada, e ha ricominciato a vivere. Non curandosi, come sempre, delle apparenze".

E così, nonostante il dolore (tangibile nel video in cui ha annunciato la crisi), Belu prova a distrarsi con serate insieme ad amici e vacanze in riva al lago di Como accanto alla sua amatissima famiglia.

L'addio stavolta sembra definitivio. Tornati insieme la scorsa primavera dopo tre anni di separazione (e tre di matrimonio), la coppia ha riprovato a ricostruire il rapporto, ma c'è riuscita solo per un periodo. Ad unirla resta l'amore per il figlio Santiago.