Pieraccioni irriconoscibile senza barba: la foto e il sondaggio social scatenano i fan

E’ lui o non è lui? Ma certo che è lui, Leonardo Pieraccioni, che in versione sbarbata ha lasciato sorpresi i follower con una foto che lo ritrae per la prima volta con il viso glabro in primo piano.

“Basta barba! No?” chiede il regista e attore toscano a corredo dell’immagine che mostra il nuovo look privato della barba che per più di 20 anni lo ha caratterizzato. Nello scatto la sua espressione non appare proprio convinta della scelta di aver dato un taglio netto al caratterizzante particolare, ma ogni tanto cambiare fa bene… E i fan si dividono sull’inedita immagine.

Pieraccioni senza barba: il nuovo look divide i fan

La sorpresa di vedere Pieraccioni senza barba ha scatenato una ridda di giudizi da parte dei follower, alcuni propensi al cambiamento, altri critici rispetto alla nuovo look.

“Ti preferisco con la barba”, il parere di molti, “Il fascino non è una questione di barba o meno... sia con che senza sei comunque the best”, quello contrario di chi ha apprezzato la novità che, a questo punto, tocca vedere se resterà una costante del suo stile a cui ci si dovrà abituare o solo un eccezionale cambiamento.