Piero Angela: "Mia moglie, il mio successo. Ma non le ho mai detto Ti amo"

Piero Angela come non lo avete mai conosciuto. Intervistato dal settimanale Oggi, il divulgatore scientifico più famoso della tv racconta il suo lato privato, quello vissuto alla moglie Margherita, da cui ha avuto due figli, tra cui Alberto, anch'esso divulgatore. "Mia moglie mi ha aiutato molto. È più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni. Ha tirato su due figli magnifici", racconta al magazine diretto da Umberto Brindani, in edicola da domani, Angela, in partenza il 15 luglio con «Superquark».

Piero Angela sulla moglie: "Mai detto ti amo"

Il giornalista, di solito molto riservato sulla vita privata, concede un tenero dettaglio della sua vita familiare: "Sono piemontese, anche se levigato da anni all’estero e a Roma. Nel nostro dialetto non esiste il verbo “amare”: usiamo il più contegnoso vorej bin, voler bene. E non esiste neppure la parola bacio: diciamo basin, bacino. Se vale, se questo mi “salva”, le ho detto tante volte: T’veuj bin, ti voglio bene".

Il programma di Angela compie 40 anni e il giornalista ricorda come nacque lo stile che l’ha reso il più amato dei divulgatori: "Andavo in onda dopo “Dallas” e dovevo evitare che gli ascolti scendessero di uno “scalino”, trattenere gli spettatori su Rai 1. Bisognava “fidelizzarli” e allora forgiai il mio arsenale: varietà di argomenti per catturare un pubblico vasto, ritmo vivace come antidoto alla noia, esposizione limpida".