Piero Chiambretti e il retroscena su Raffaella Carrà: "Mi disse di no per una delusione d'amore"

Piero Chiambretti, rivelazione su Raffaella Carrà

Gli anni passano, ma a volte riportano a galla retroscena del passato che nessuno si sarebbe mai aspettato. E’ il caso delle ultime dichiarazioni di Piero Chiambretti. Il conduttore televisivo, intervistato a La mia passione, si è lasciato andare ad alcune rivelazioni riguardanti Raffaella Carrà.

Raffaella Carrà e Sanremo 1997: cosa è successo?

Chiambretti ha svelato che Raffaella Carrà doveva essere con lui al Festival di Sanremo 1997 se non fosse stato per quella storia finita male. Chi nel 1997 già era grandino, ricorderà che il festival della canzone italiana venne presentato da Piero Chiambretti, appunto, da Mike Bongiorno e da Valeria Marini. Beh, a detta di Chiambretti, il ruolo di co-conduttrice era stato in realtà proposto alla Carrà. Ma il mal d’amore la portò a dire di no.

“Disse di non sentirsela più”, ha raccontato Chiambretti. “Pensai che da solo non sarebbe stata una cosa buona. Venivamo dall’epopea di Baudo, serviva che il pubblico di Raiuno oltre a me avesse una rassicurazione, un’aspirina per tutte le malattie. Allora proposi Mike e lui rispose subito di sì”. Sempre secondo quanto raccontato dal conduttore a La mia passione, la scelta della valletta cadde, successivamente su Valeria Marini: "C’era il problema delle vallette, dovevano essere bionde e brune. Io dissi: per risparmiare prendiamone una che essendo robusta ne fa due".

Chissà se Raffaella Carrà vorrà intervenire, per raccontare come sono andate davvero le cose in quel 1997, dopo le dichiarazioni di Piero Chiambretti.