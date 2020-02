“Pietro non è figlio di Carlo Delle Piane, io non lo conosco”: la vedova dell’attore fa chiarezza

(Il fidanzato della Elia millanta parentele? Le parole della vedova di Carlo Delle Piane, Anna, a Mattino 5)

Stavolta la fidanzata Antonella Elia e il presunto tradimento ai danni della concorrente del GF Vip non c’entrano: Pietro Delle Piane è stato chiamato in causa nella puntata di ‘Mattino 5’ di venerdì 21 febbraio per l’omonimia del cognome con il grande attore Carlo, scomparso lo scorso agosto.

Anna Crispino, vedova dell'interprete, è intervenuta sulla vicenda per fare chiarezza e chiarire di non aver mai visto Pietro in vita sua, escludendo che l’uomo possa essere un parente stretto del marito, tantomeno il figlio come Pietro avrebbe lasciato intendere dai like posti ai commenti dei follower al post che annunciava il lutto sei mesi fa.

Pietro Delle Piane non è figlio di Carlo Delle Piane: com’è nato “l’equivoco”

Federica Panicucci ha introdotto l’argomento mostrando come, in occasione della morte di Carlo Delle Piane, Pietro abbia pubblicato una foto dell'attore senza chiarire ai tanti follower che gli tributavano le loro condoglianze il fatto che non fosse né figlio né parente. Anzi, a chi ha commentato "Non sapevo che fosse il tuo papà. Le mie condoglianze, un abbraccio" e "Avevi un grande papà, adesso capisco perché sei una persona meravigliosa", Pietro Delle Piane si è limitato a mettere un like.

"Mi è stato chiesto se conoscevo questo signore, io non lo conosco. Non ho mai sentito parlare Carlo di questa persona. Non è il figlio di Carlo, assolutamente no. Non mi risulta che sia nemmeno un parente stretto. Non ho mai sentito parlare di lui”, ha precisato Anna Crispino in collegamento con il programma di Canale 5: "In questo mondo succede di tutto. Io sono una persona serena, non ho giudizi. Se la vedrà con la sua coscienza”.

Severo il commento di Federica Panicucci sulla questione: "E' una mancanza di rispetto non solo nei confronti di Carlo Delle Piane ma anche nei confronti del suo stesso padre”. Ora si attende di capire come Pietro Delle Piane giustificherà questo equivoco generato dalla sua mancata precisazione.