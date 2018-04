Pio senza Amedeo, Pasqua in famiglia con le donne della sua vita

Pasqua all'insegna dell'amore per Pio D'Antini. Il comico del duo "Pio e Amedeo" - attualmente in onda con la nuova stagione di 'Emigratis', ogni lunedì in prima serata su Italia 1 - trascorre le festività insieme alla moglie Cristina Garofalo e alla figlia Chiara, un anno e mezzo.

Pasquetta è una festa con gli amici, dove l'attore viene immortalato mentre riempie di baci la sua bambina, tra canti e balli. A riprendere il siparietto è la compagna, modella pugliese a cui è legato da oltre dieci anni, sposata nell'estate del 2016 in Puglia, terra d'origine di entrambi. Vesti inedite per chi è abituato a vederlo tampinare vip nell'amato programma Mediaset, ma l'altro lato dell'artista è questo: un papà innamorato delle donne della sua vita.