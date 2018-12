Pomeriggio Cinque, il ritorno di Aida: "Ho il pelo vergine"

(Nel video sopra il siparietto di Aida Nizar a Pomeriggio Cinque)

Mai insinuare sull'età di una donna. Se poi si tratta di Aida Nizar, apriti cielo. La star spagnola dei reality, assente da un po' in tv, è tornata a Pomeriggio Cinque con la sua solita faccia tosta e non le ha mandate a dire all'opinionista che non credeva ai suoi 43 anni.

"Io ho 43 anni e ho il pelo vergine, mentre tu ce l'hai bruciato" ha tuonato Aida, servendo il doppio senso sul piatto d'argento a tutto lo studio. Il "pelo" in spagnolo significa capelli, una delle cose per cui la Nizar va più fiera: "Non l'ho mai tinto, è luminoso". Irresistibilmente trash.