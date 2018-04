Il principe Filippo ricoverato in ospedale

Il principe Filippo, 96 anni, consorte della regina Elisabetta II, è stato ricoverato oggi a Londra per un’operazione all’anca già programmata e che sarà effettuata nella giornata di oggi. Lo ha riferito la Casa reale in un comunicato. “Sua Altezza reale il duca di Edimburgo è stato ricoverato all’ospedale Re Eduardo VII a Londra dopo mezzogiorno in vista di un’operazione all’anca, già programmata, che avrà luogo domani”.

Niente di grave, dunque. Anche se l’età avanzata desta comunque preoccupazione. L'obiettivo è rimettersi in piedi in vista del matrimonio del nipote del Principe Harry con Meghan Markle, previsto per il 19 maggio Cappella di St. Andrews.