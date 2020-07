Il principino George compie 7 anni: eccolo sorridente nelle foto di mamma Kate

Buon compleanno al principino Goerge! Oggi, 22 luglio 2020, il primogenito di William e Kate Middleton compie 7 anni e, come ormai da tradizione nell’era social, arrivano puntuali gli scatti che celebrano la ricorrenza del terzo erede al trono inglese.

I capelli biondi come quelli del papà, il sorriso acceso che ricorda quello di mamma Kate, lo sguardo sereno che punta dritto all’obiettivo sono i dettagli che mostrano quanto il principino sia sempre meno ‘baby’ e sempre più ‘boy’, colto in due momenti di spensieratezza dalla duchessa di Cambridge autrice, come sempre, delle immagini postate dall’account Kensington Royal.

Sebbene in tono più dimesso rispetto agli anni precedenti a causa della pandemia, i ben informati assicurano che il compleanno dell’ometto di casa non passerà certo inosservato, almeno in famiglia: ad Amner Hall, infatti, la residenza di campagna di William e Kate, è previsto l'arrivo dei nonni materni e probabilmente anche del principe Carlo e di Camilla che festeggeranno il nipotino com’è giusto che sia. Con loro, naturalmente, anche gli altri due figli di William e Kate, Charlotte e Louis, con cui il George è stato recentemente ripreso nel dolcissimo applauso per i medici impegnati in prima linea durante l’emergenza sanitaria.