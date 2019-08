Il principino George fa danza e la conduttrice lo prende in giro: Roberto Bolle su tutte le furie

A difendere il principino George, preso in giro da una conduttrice americana perché inizierà le lezioni di danza classica, non è la royal family - che sulla vicenda mantiene il suo famoso aplomb - ma Roberto Bolle, che condanna quanto accaduto durante il programma 'Good Morning America', quando la conduttrice Lara Spencer è scoppiata a ridere elencando i futuri impegni scolastici e sportivi del figlio di William e Kate.

"Il futuro re di Inghilterra, oltre al classico programma di un bimbo di 6 anni intraprenderà studi religiosi, lezioni di programmazione informatica, di poesia e di balletto classico", ha detto la Spencer, scoppiando poi in una sonora risata. "Suo padre dice che George adora il balletto - ha aggiunto, continuando a ridere - abbiamo una notizia per te, principe William, vedremo quanto durerà".

L'atteggiamento della conduttrice è stato subito bollato come 'bullismo' e tante celebrità della danza si sono palesate sui social criticandola pesantemente. "E' il 2019, Lara, questa cosa è inaccettabile! Anche i maschi possono ballare", ha detto Jerry Mitchell, noto coreografo di Broadway.

Roberto Bolle si è quindi unito alla protesta scrivendo un post su Instagram e ripostando il video della Spencer. "Mi piacerebbe davvero sapere cosa ne pensate di quanto accaduto, se vi è sembrato divertente o inappropriato - chiede ai suoi follower - Come ballerino maschio, trovo incredibile che Lara Spencer abbia permesso che ciò accadesse. E' già abbastanza difficile per tanti ballerini maschi essere presi in giro durante la crescita".

La conduttrice è stata costretta a scusarsi pubblicamente. "Mi scuso per il mio commento insensibile - ha detto - Dalla danza classica fino a qualsiasi cosa qualcuno voglia esplorare nella vita, io dico provateci! Credo fortemente nella libertà di costruire le proprie passioni. Andate a scalare la vostra montagna e divertitevi mentre lo fate".