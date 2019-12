Il principino George prepara un dolce insieme alla Regina, a nonno Carlo e papà William

Quattro generazioni di reali inglesi, riunite insieme in una foto: è lo scatto pubblicato su Instagram dall'account della Royal Family che mostra la regina Elisabetta, il principe Carlo, William e il piccolo George intenti a preparare insieme un dolce tradizionale in onore dei veterani.

La Regina Elisabetta è la patrona della Royal British Legion, un'organizzazione di beneficenza che fornisce supporto finanziario, sociale ed emotivo ai membri e ai veterani della forza armate britanniche, alle loro famiglie e alle persone a carico.

Quattro generazioni di reali inglesi tutte insieme: lo scatto per beneficenza

Ma l'attenzione è tutta per il piccolo George, intento a mescolare gli ingredienti del christmas pudding sotto gli occhi amorevoli della bisnonna, del nonno e del padre (senza nemmeno macchiarsi l'immacolata camicia bianca).

Le foto sono scattate qualche giorno fa nella Music Room di Buckingham Palace, prima che la Regina partisse per Sandringham e prima che il principe Filippo venisse ricoverato in ospedale. I reali hanno poi posato insieme ad alcuni veterani per una foto ricordo dell'occasione.