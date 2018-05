Il principe attore Urbano Barberini ha sposato Viviana Broglio

Il principe attore Urbano Barberini, nome completo Riario Sforza Barberini Colonna di Sciarra, dopo tanti anni di fidanzamento, si è sposato con Viviana Broglio. Le nozze, a carattere strettamente privato, sono state celebrate lo scorso 28 aprile da Monsignor Natale Loda, cappellano dello SMOM, nella chiesa di San Giovanni Battista dei Cavalieri di Rodi del Sovrano Militare Ordine di Malta, alla presenza dei testimoni, Franca Valeri, Francesca d’Aloja, Ferdinando Brachetti Peretti e Pino Strabioli e di pochi parenti stretti.

Urbano è per diritto ereditario Bali di Gran Croce del Baliaggio di San Sebastiano della famiglia Barberini nello SMOM, istituito da Urbano VIII per il ramo secolare della sua famiglia. La neo principessa indossava l’anello di famiglia con zaffiro, che si dice sia appartenuto alla celebre antenata Caterina Sforza, dono di fidanzamento che il Duca Alberto Riario Sforza, padre di Urbano, regalò alla madre, la bellissima Principessa Myrta Barberini Colonna di Sciarra in occasione delle loro nozze.

I dettagli del matrimonio: abiti, cerimonia e viaggio di nozze

L’elegante abito della sposa è stato realizzato dalla prestigiosa Sartoria Tirelli, atelier degli Oscar, mentre lo sposo ha indossato un abito della Sartoria Sagripanti, che da anni veste Urbano per i suoi spettacoli teatrali con Franca Valeri. Gli sposi, dopo la cerimonia, hanno ricevuto gli ospiti al Circolo degli Scacchi, dove sono stati serviti vini e bollicine rigorosamente italiani e cibi a Km 0. Il viaggio di nozze è stato rinviato per i numerosi impegni di lavoro della coppia, da anni impegnata in battaglie e iniziative per la tutela dell’Agro Romano Antico, in difesa del territorio e dell’ambiente, come la battaglia contro la discarica a Villa Adriana. Viviana è tornata ad occuparsi della loro tenuta di San Giovanni in Campo Orazio, 400 ettari alle porte di Roma che custodisce Ponte Lupo, il gigante dell’acqua, che rappresenta una delle opere di ingegneria idraulica romana più importanti al mondo.

Urbano è tornato a Tivoli dove, come Assessore alla cultura e turismo, tra le tante iniziative, sta organizzando per l’estate la 4a edizione del Festival Tivoli Chiama, e alternando i suoi impegni di assessore con quelli di attore, lunedì era sul set di “Una pallottola nel cuore 3” che sta girando in questi giorni, regia di Luca Manfredi con Gigi Proietti. Presto una cicogna in arrivo?