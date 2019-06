Il principe William compie 37 anni: il dolcissimo regalo di Kate e dei bambini

Il 21 giugno il principe William ha compiuto 37 anni. Secondo una fonte interna direttamente dai corridoi di palazzo, Kate Middleton avrebbe preparato insieme ai figli una sorpresa per festeggiare il futuro re d’Inghilterra.

La duchessa di Cambridge, infatti, avrebbe creato insieme ai piccoli George, Charlotte e Louis un album fotografico fatto a mano, riempendolo con immagini di famiglia e disegni. “Kate e i bambini hanno preparato un grosso album, con i disegni dei bambini, insieme a dipinti, collage e stampe. È modo per rappresentare tutto quello che hanno fatto durante lo scorso anno”, dice la fonte. “Pensate a qualsiasi evento che li ha visti coinvolti come famiglia e lo troverete nell’album, come foto, dipinto o disegno”. Kate avrebbe conservato l’album a casa della sorella Pippa, per nasconderlo al marito e fargli così una sorpresa per il compleanno.

Problemi di coppia per William e Kate?

Ci sono voluti molto tempo e attenzione per farlo e, come regalo, ha un significato. Possiamo dire che si tratta di una sorta di promemoria per William su cosa è veramente importante. È stato tutto messo insieme con molta cura. Intanto circolano ancora voci che vorrebbero la coppia in crisi, addirittura sull’orlo del divorzio, attribuendo al principe William un’amante, l’aristrocratica Rose Hanbury, vicina di casa della coppia nel Norfolk e in passato molto vicina anche a Kate, che invece ora ne avrebbe preso le distanze.