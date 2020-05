Charlotte compie 5 anni e aiuta le persone in difficoltà: le foto di mamma Kate

Un compleanno speciale per la principessa Charlotte che oggi, 2 maggio 2020, festeggia i suoi primi 5 anni senza le tradizionali riunioni di famiglia, ma con uno spirito ugualmente gioioso che ‘ha bussato’ letteralmente alle porte delle famiglie in difficoltà durante l’emergenza coronavirus. Come mostrano le foto scattate da mamma Kate Middelton e pubblicate sull’account Instagram ufficiale, a ridosso del suo compleanno la secondogenita dei duchi di Cambridge ha aiutato la famiglia a impacchettare e consegnare il cibo alle persone in difficoltà nella zona di Sandrigham, dove si trova con papà William e i fratellini Louis e George in questo periodo di quarantena.

Le immagini mostrano la piccola impegnata nella preziosa pratica di volontariato in un momento di assoluta necessità e regalano ancora una volta un’immagine inedita e decisamente più vicina al popolo dei piccoli eredi della famiglia reale inglese, già ripresi in un video mentre applaudivano agli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19.