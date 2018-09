VIDEO| Volo Alitalia in ritardo, Pupo canta "Su di noi" con tutti i passeggeri

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un concerto improvvisato in aereo per riportare la calma tra i passeggeri. Così Pupo è riuscito a far tornare la tranquillità a bordo di un aereo Alitalia, diretto da Lamezia Terme a Roma. Il volo era pieno di turisti francesi, inferociti per un disguido nell'assegnazione dei posti che aveva provocato un ritardo nella partenza.

Una hostess disperata ha così chiesto a Pupo di prendere le redini della situazione, cercando di calmare gli animi. Al cantante è bastato un microfono. Appena ha intonato "Su di noi" tutti lo hanno seguito.

Il cantante era su quel volo, di ritorno da un concerto a Vibo Valentia. I passeggeri hanno gradito il suo intervento e il video è immediatamente impazzato sui social.