Gf Vip, Pupo: "Signorini mi ha stoppato con violenza. Discussioni dietro le quinte"

Pupo parla della sua esperienza da opinionista al Grande Fratello Vip 4. Ospite di 'Tv Talk', trasmissione di Rai Tre dedicata proprio alle tematiche televisive, il cantante rivela alcune divergenze di vedute avute con Alfonso Signorini, conduttore ed autore del reality show in onda su Canale 5.

Pupo su Alfonso Signorini: "Mi ha stoppato con violenza"

Tema della puntata di Tv Talk è il 'caso Salvo Veneziano', ovvero la squalifica dell'imprenditore siciliano dal gioco a causa di dichiarazioni sessiste rivolte alla concorrente Elisa De Panicis. "Io non sono un moralista, assolutamente - dice Pupo - Nell’intervento che ho fatto nell’ultima puntata sempre su questo argomento, Signorini mi ha violentemente stoppato, in maniera anche… Va beh, poi ne abbiamo parlato".

Pupo: "Signorini un ottimo conduttore"

C'è dunque un problema di ruoli tra Pupo e Signorini? Lui ha replica così: "Alfonso secondo me è una persona che ha alzato di livello la dialettica del programma. Però il fatto di intervistare, di chiedere e di dare un’opinione, una serie di movimenti che fa tutto da solo, sono un po’ il limite che deve superare come conduttore, ma lo farà perché secondo me è un ottimo conduttore. Lo potrà diventare". Infine ci tiene a smorzare ogni polemica: "Io comunque lì non sono il conduttore. Non sono il padrone di casa e devo avere anche un po’ di rispetto. Noi poi dietro le quinte facciamo delle discussioni"