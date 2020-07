Quanto guadagnano gli influencer: pubblicati i dati, da De Lellis a Ferragni

Quanto guadagnano gli influencer? E' la domanda che tutti si pongono quando si tratta di analizzare questa nuova professione degli anni Duemila nata come diretta conseguenza dei social network. E a rispondere ci pensa oggi Hopper HQ, agenzia inglese che si occupa di digital marketing e che ha stilato una vera e propria Instagram Rich List 2020.

Tra tante star internazionali, spuntano anche i nomi di cinque personaggi italiani. Va precisato che i numeri riportati dalla agenzia (seppur prestigiosa) non sono stati confermati dai diretti interessati (che dubitiamo abbiano l'interesse a farlo). Ma andiamo nel dettaglio e vediamo chi sono i Re Mida dei social.

Quanto guadagnano gli influncer italiani

Ovviamente la prima italiana ad incontrare in classifica è Chiara Ferragni, piazzata al 65esimo posto, che guadagnerebbe ben 59.700 dollari per post, ovvero 53mila euro. Spazio poi, al 71esimo posto, a Gianluca Vacchi, i cui guadagni si aggirerebbero attorno ai 47mila dollari per post (42mila euro). E ancora ecco Fedez all'84simo posto: 21mila dollari per post, ovvero 27mila 600 euro.

Tra le ultime posizioni in classifica, ma con guadagni ugualmente stellari, l'ex modello Mariano Di Vaio, 17mila euro a post, e l'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' Giulia De Lellis, 12.500 euro a post.

Quanto guadagnano gli influencer stranieri

Il primo classificato nella lista dei più ricchi di Instagram è Dwayne "The Rock" Johnson, che riuscirebbe a guadagnare 1.015.000 dollari (circa 900.000 euro) per post. E ancora: Kylie Jenner con 986.000 dollari (873.000 euro) a foto e Cristiano Ronaldo con 889.000 dollari, che vanno ad aggiungersi alla sua già redditizia professione di calciatore. Tra i classificati anche le ex modelle Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Candice Swanepoel e Rosie Huntington-Whitely, che otterrebbero tra i 90.000 e i 30.000 euro per ogni post.