Quentin Tarantino papà a 56 anni: la moglie Danielle Pick è incinta

Quentin Tarantino aspetta il suo primo figlio: all’età di 56 anni, il regista americano diventerà padre di un bambino frutto dell’amore per la moglie 35enne Daniella Pick, sposata a novembre scorso. A confermare l’indiscrezione al magazine People è stato lo stesso Tarantino, innamoratissimo della splendida modella e cantante israeliana capace di rubare il cuore di uno degli scapoli d’oro più convinti del jet set internazionale.

Quentin Tarantino papà: chi è la moglie Daniella Pick

“Quando giro un film non faccio altro. Non ho moglie, non ho figli. Niente si può mettere in mezzo”: così parlava Quentin Tarantino dieci anni fa, quando la dedizione per il lavoro era totale e assoluta. “Ma ho fatto una scelta, finora, di stare su questa strada da solo. Questo è per me il tempo di fare film”, raccontava il regista a proposito della sua vita privata, ora definitivamente cambiata grazie all’amore per Daniella Pick, popstar israeliana più giovane di lui di quasi 20 anni. I due si erano incontrati per la prima volta nel 2009 durante la promozione del film ‘Bastardi senza gloria’. Lasciati per qualche tempo, si sono ritrovati 7 anni dopo per poi decidere di sposarsi con una cerimonia molto riservata a Los Angeles.