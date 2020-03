Coronavirus, Luca Argentero lancia una raccolta fondi per la Protezione Civile

Nella guerra che stiamo combattendo contro il Coronavirus, ognuno deve fare la sua parte. Quella dei personaggi pubblici è farsi portavoce di battaglie comuni. E' il caso di Luca Argentero, che oggi lancia 'Together for Italy – Una buona azione per tornare alla quotidianità', la raccolta fondi che 1 Caffè Onlus promuove a favore della Protezione Civile, l’organo a cui è affidato il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19 sul territorio nazionale. "Abbiamo scelto la Protezione Civile - dice Argentero nel video - dopo il personale medica è la prima linea di resistenza in questa emergenza legata al Covid-19. Svolgono un ruolo di assistenza e aiuto, uomini e donne sono in prima linea in modo capillare, su tutto il territorio nazionale".

“Ci siamo attivati con tutti i canali a nostra disposizione e per fortuna, in una situazione critica come quella che stiamo vivendo, siamo riusciti a fare squadra - dichiarano Argentero, Beniamino Savio e Pietro Mazza Midana, membri del direttivo di 1 Caffè Onlus - Oggi senza incontrarsi è possibile fare tutto, soprattutto è possibile stringere in un abbraccio virtuale tutti coloro che si stanno prodigando sull’intero territorio nazionale per emarginare la diffusione del Covid-19. La Protezione Civile è il centro nevralgico di questa attività, e ci è sembrato giusto sostenere chi può, con la ramificazione del suo operato, meglio raggiungere gli obiettivi primari di questa emergenza”.

È possibile donare 1 caffè (1 euro), 1 colazione (5 euro) o un importo a scelta direttamente dalla piattaforma di crowdfunding di 1 Caffè Onlus (https://www.1caffe.org/), dove sono specificati tutti i metodi di pagamento attraverso i quali effettuare la donazione.