VIDEO | Nainggolan in disco con Corona, critiche dal tifoso: la risposta è un dito medio

In campo per adesso si è visto poco, molto poco. Eppure, è l'uomo più chiacchierato in casa Inter.

È già nella bufera, almeno quella social, Radja Nainggolan, il centrocampista che l'Inter ha prelevato in estate dalla Roma per 24 milioni di euro cash più i cartellini di Zaniolo e Santon. Il calciatore trentenne, infortunatosi durante un amichevole con il Sion in precampionato, non ha partecipato alla prima partita di campionato persa dall'Inter contro il Sassuolo, ma è - a modo suo - sceso in campo.

Secondo quanto riporta MilanoToday.it, venerdì notte, infatti, il Ninja ha partecipato a una festa in discoteca insieme all'ex re dei paparazzi, da poco tornato libero, Fabrizio Corona. Le foto dei due sono immediatamente finite sui social, anche sulla pagina ufficiale del locale, e hanno inevitabilmente acceso la polemica, soprattutto sul belga, che comunque - stando alle immagini - sembra aver gradito la serata.

Un po' meno gradito, invece, il richiamo di un tifoso, che gli ha urlato "domani devi andare a giocare, vai a dormire". A lui, non senza un po' di stizza, il centrocampista ha risposto con un eloquente dito medio, ripreso dal video.

Un'altra risposta è poi arrivata martedì, via social, sempre da Nainggolan, già molto criticato a Roma per la sua "attiva" vita mondana. Il belga ha infatti pubblicato su Instagram una foto di lui durante l'allenamento con la frase: "Al lavoro per essere pronti, il resto sono solo cazz...". All'allenamento, ad onor del vero, il ninja si è presentato anche sabato mattina e in orario. E per questo, almeno per ora, l'Inter sembra aver deciso di non prendere provvedimenti.

In basso, il video di Radja Nainggolan e Fabrizio Corona a Milano

