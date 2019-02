Raffaella Fico sfinita delle critiche confessa: "Sì, ho ceduto alla chirurgia estetica"

Nella puntata di venerdì 1 febbraio, Raffaella Fico è stata ospite di Storie Italiane. La showgirl è intervenuta, nella trasmissione, in una parentesi dedicata proprio alla chirurgia estetica e ha raccontato tutta la verità.

Raffaella Fico si è rifatta il seno

Tante volte, soprattutto sui social, la Fico è stata accusata di essersi rifatta seno, labbra e altre parti del corpo, ma, finora, non si era mai esposta esplicitamente al riguardo. Lo ha fatto, una volta per tutte, di fronte ad Eleonora Daniele, anche per mettere fine alle critiche degli utenti:

“L'unica cosa che ho ritoccato è il seno. Le foto che pubblico sono un po’ modificate e poi c’è il make up. Mi attaccano sempre sui social, in qualsiasi foto che io pubblico. Ricevo solo critiche gratuite. A volte mi innervosisco, altre volte ci rimango male perché sono commenti molto pesanti, ma poi tutto passa. Quando sei un personaggio pubblico è un rischio che devi correre”, ha detto Raffaella Fico a Storie italiane.

La showgirl ha confessato di aver ceduto alla chirurgia estetica per sentirsi più donna, ma ha sottolineato: "Non credo negli eccessi, non li preferisco neppure. L’importante è affidarsi sempre agli esperti”.