L'ultimo scatto di Raffaella Fico nel mirino dei fan: "Troppi ritocchini" | FOTO

Bellissima come sempre, Raffaella Fico ha pubblicato su Instagram uno scatto per augurare il "buongiorno" i propri fan. Una foto in primo piano, che però ha attirato le critiche dei follower, convinti che la showgirl napoletana abbia esagerato con i ritocchini.

Raffaella Fico rifatta?

A finire nel mirino, in particolare, sono le labbra di Raffaella, giudicate più "gonfie" rispetto al solito. Troppo, secondo alcuni. C'è chi la accusa di aver abusato di chirurgia estetica e chi invece riconduce tutto ad un uso eccessivo di Photoshop. Lei, al momento, fa spallucce davanti alle critiche ed evita di rispondere alle provocazioni.

Che fine ha fatto Raffaella Fico?

Ma che fine ha fatto, in questi anni di assenza dalla tv, Raffaelle Fico? La bellissima partenopea, diventata famosa dopo aver partecipato 'Grande Fratello', ha messo da parte per qualche tempo il piccolo schermo per dedicarsi alla sua "famiglia allargata": mamma di Pia, avuta sei anni fa dal calciatore Mario Balotelli, è oggi legata all'imprenditore Alessandro Moggi.