Raffaella Fico, tutto per amore della sua Pia: "Ho perdonato Mario"

Raffaella Fico si mette a nudo. Non in qualche scatto social, ma nell'intervista rilasciata alla trasmissione Storie italiane. La modella napoletana parla delle difficoltà derivate dalla relazione con Mario Balotelli, con il quale sette anni fa ha avuto una bimba. Ed è proprio per amore di sua figlia che l'ex gieffina ammette di aver perdonato il calciatore che le chiese di fare il test del DNA quando scoprì di essere incinta della piccola Pia.

Raffaella Fico ha perdonato Mario Balotelli

"Credo che quella sia l'umiliazione più grande che una donna possa ricevere" ha detto la Fico ai microfoni di Rai 1 ammettendo però di essere riuscita a perdonare Balotelli. Tutto per amore di Pia perché aggiunge "Mario è sempre il padre di mia figlia". La bufera fra i due, sfociata in una battaglia legale, sembra essere ormai solo un brutto ricordo.

Possibile ritorno di fiamma?

Nessun ritorno di fiamma, almeno per il momento eppure la Fico potrebbe non aver chiuso del tutto il suo cuore al calciatore. "Nella vita tutto può succedere". Una Raffaela Fico più serena, o almeno cerca di esserlo, quella intervistata da Eleonora Daniele, soprattutto dopo le critiche che l'hanno travolta per un presunto flirt con Francesco Caserta, ex fidanzato di Paola Caruso con il quale l'ex Bonas di Avanti un altro ha avuto un bebè. Resta però l'amaro in bocca per gli insulti degli haters, i numerosi attacchi sui social che ancora oggi le creano angoscia prima di pubblicare una foto. "Ma - aggiunge - "posso dire che ormai sono una donna formata, e per questo dico che se andassero ad attaccare una ragazzina o un'adolescente, potrebbe realmente starci male".