Raffaella Mennoia non si è sposata: “Maria mi ha fatto uno scherzo, ecco cos’è successo”

Nessun fiore d’arancio ha profumato lo studio di ‘Uomini e Donne’: poco dopo la notizia del matrimonio di Raffaella Mennoia annunciato da Maria De Filippi durante la registrazione della puntata di ieri del programma, la diretta interessata ha chiarito che no, lei e il fidanzato Alessio Sakara non si sono sposati, e che la comunicazione data al pubblico altro non era se non uno scherzo di Maria De Filippi.

Raffaella Mennoia non si è sposata: il chiarimento su Instagram

A qualche ora dalla notizia dell’annuncio del matrimonio di Raffaella Mennoia reso da Maria De Filippi durante la registrazione di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia ha spiegato attraverso delle storie Instagram di non essersi sposata. “Maria fa gli scherzetti…. Oggi lo ha fatto a me. Quando sono entrata in studio ha detto a tutto lo studio di Uomini e Donne, perché sono arrivata in ritardo, ‘fate gli auguri a Raffaella che si è sposata’. Io gli ho detto ‘il regalo non me lo hai fatto…”.

“Per me le strade erano due: mettere una lista nozze su Instagram e farmi fare il regalo da voi o dirvi la verità”, ha proseguito la storica autrice di Uomini e Donne rivolgendosi agli utenti: “Non mi sono sposata, con il mio fidanzato va tutto bene, ma non mi sono sposata”, ha concluso prima di lanciare un ironico avvertimento: “Maria è un po’ dispettosa in questo periodo… ma chi la fa l’aspetti”.

(Di seguito due delle storie Instagram di Raffaella Mennoia in cui smentisce il matrimonio)

La storia di Raffaella Mennoia e Alessio Sakara

Collaboratrice di Maria De Filippi da tantissimi anni, Raffaella Mennoia è storica autrice del programma di Canale 5 ‘Uomini e Donne’. In passato, dal 2007 al 2013, è stata legata sentimentalmente a Jack Vanore, anche lui volto del programma. Da qualche tempo è legata ad Alessio Sakara, campione di arti marziali poi diventato conduttore di ‘Tu sì que vales’ accanto a Belen Rodriguez e a Martin Castrogiovanni.