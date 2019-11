Raffaella Carrà e Loretta Goggi rivali? La risposta nello schietto faccia a faccia

La seconda puntata del ciclo di interviste con cui Raffaella Carrà indaga nella vita e nella carriera dei suoi ospiti ha avuto come protagonista Loretta Goggi. ‘A raccontare comincia tu’ in onda giovedì 31 ottobre su Rai Uno è stata l’occasione per ripercorrere il passato e il presente della talentuosa artista oggi giudice del programma ‘Tale e Quale Show’, contraddistinta dalle doti eccezionali che l’hanno resa un'icona dello spettacolo italiano.

Il piacevole colloquio tra le due donne che hanno fatto la storia della tv italiana è stato anche l’occasione per mettere a tacere una volta per tutte la presunta rivalità che un tempo avrebbe segnato i loro rapporti: “Sto per incontrare Raffaella. Io non ho mai capito perché i media abbiano creato questo antagonismo tra me e lei… Perché a nessuno è venuto in mente, per esempio, di dire Pippo Baudo è più bravo di Corrado?!?”, ha affermato Loretta Goggi all’inizio della puntata che ha messo in chiaro da subito la vicenda in un sincero e piacevolissimo faccia a faccia.





Raffaella Carrà e Loretta Goggi parlano della loro presunta rivalità

“Noi saremmo il Coppi e Bartali (due ciclisti italiani famosi per la loro rivalità, ndr) degli anni ’70 per qualcuno, ma com’è sta storia? Secondo me siamo diversissime te ed io”: così Raffaella Carrà ha immediatamente iniziato l’intervista a Loretta Goggi sul divano di uno splendido hotel nella campagna toscana.

“Tu come mi vedi?”, ha chiesto Carrà; “Io ti vedo forte energia e sex appeal. Avevi un personalità prorompente. Siamo diversissime di carattere ma anche artisticamente”, la replica di Goggi. “Io ti vedo come un ventaglio prezioso. Ogni stecca è una tua capacità”, ha allora commentato la conduttrice del programma: “Conduttrice, attrice di teatro, cinema, televisione; cantante imitatrice, scrittrice… Tutte queste stecche sono tenute insieme dal talento, e il tuo è incredibile”.

Un attestato di stima e di rispetto dichiarato con un garbo eccezionale quello che le due dive si sono corrisposte a vicenda, utile per mettere a tacere una volta per tutta una presunta ostilità in realtà mai esistita.

«Aveva ragione Luchino Visconti quando disse: "Se fosse nata in America sarebbe stata un'altra Liza Minnelli".»

Grazie per aver seguito e commentato con noi #araccontarecominciatu.@raffaella torna giovedì prossimo, con @VittorioSgarbi pic.twitter.com/Cv4oVoO31Q — Rai3 (@RaiTre) 31 ottobre 2019