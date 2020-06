Raimondo Todaro dopo l'addio a Francesca Tocca: i messaggi degli amici, da Gianni Sperti a Stefano Oradei

Con un toccante messaggio postato su Instagram nel giorno che ricordava l’anniversario delle nozze, Raimondo Todaro ha ufficializzato la separazione dalla moglie Francesca Tocca dopo mesi scanditi dalle indiscrezioni su una presunta relazione tra la ballerina e l’allievo Valentin Dumitru nella scuola di ‘Amici’.

“01.06.2014. Sono passati 6 anni da quel giorno. Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti”, è il pensiero che ha dato il via al lungo post del ballerino, volto storico del programma ‘Ballando con le stelle’ che ha riservato alla ex moglie parole piene d’affetto e di gratitudine: “Grazie per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia”, ha scritto Todaro, subito destinatario di decine e decine di messaggi di affetto da parte dei fan e degli amici del mondo dello spettacolo.

Da Gianni Sperti a Stefano Oradei, i messaggi di affetto per Raimondo Todaro

Se Gianni Sperti e Giovanni Ciacci hanno lasciato che fossero dei cuori ad esprimere tutta la loro, più esplicito è stato l’attore Luca Capuano: “Da grande uomo che sei sempre stato, hai affrontato questo momento nel migliore dei modi”, il messaggio per l’amico, seguito dalla collega di Ballando Alessandra Tripoli che ha augurato il meglio alla coppia che per sempre sarà la famiglia della piccola Jasmine: “Vi auguro la serenità che entrambi meritate. È e sarà per sempre un grande amore il vostro senza il quale quella principessa non sarebbe qui!”. E ancora “Che uomo sei?” ha aggiunto la cantante Roberta Bonanno, a cui hanno fatto eco gli interventi dei colleghi Stefano Oradei e Anastasia Kuzmina, il “ti voglio bene” di Fabio Fulco, i cuori di Manila Nazzaro e di tanti fan del ballerino, travolto da un'ondata di affetto tanto prezioso in un momento così delicato.