E' finita tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca: lui se ne va di casa, lei scrive a Valentin

Tanto tuonò che piovve. E' finita tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro, ballerini famosi per partecipare al cast di 'Amici di Maria De Filippi' e 'Ballando con le Stelle.' Dopo settimane di rumors, è il settimanale Di Più ad annunciare la fine della relazione dopo tredici anni d'amore e una figlia, Jasmine. Non è chiaro se la crisi sia stata innescata dalla presunta simpatia di Francesca per Valentin, allievo ballerino di Amici, ma di certo c'è che tra i due i rapporti continuano anche dopo l'eliminazione di lui dal reality show, avvenuta ormai due settimane fa.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati

A rivelare la rottura tra Francesca e Raimondo è un amico della ex coppia. "Ormai hanno perso strade differenti e hanno deciso di andare a vivere in case diverse - spiega - Alla fine di dicembre, nonostane i tentativi di salvare il matrimonio per la loro bambina, si è arrivati alla rottura. All'inizio, almeno da parte di Todaro, c'era la volontà di aggiustare le cose ma poi non è stato possibile e lui se n'è andao da casa. Oggi Raimondo è amareggiato".

"Amareggiato" è dire poco al termine di una storia d'amore importante come quella di Francesca e Raimondo. Fino ad oggi i due sono stati una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo. Nessun pettegolezzo aveva accompagnato il loro rapporto fino a un paio di mesi fa, quando il settimanale Chi ha rivelato della presunta gelosia di Todaro nei confronti di Valentin, 22enne di origine rumena, allievo ballerino nel talent condotto da Maria De Filippi. Le coreografie troppo sexy avrebbero incendiato Raimondo. Sarà vero?

Di certo c'è che tra Francesca e Valentin la simpatia continua. Dopo i "cuori" che i due si sono scambiati su Instagram nei giorni scorsi, le dediche proseguono: ieri la ballerina ha postato sul suo profilo un video in cui balla con Valentin, aggiungendo "Grazie". Lui ha risposto con l'ennesima emoticon a forma di cuore. Da sottolineare inoltre come Tocca continui a sostenere il ragazzo nonostante lui sia in guerra aperta con la produzione, a cui ha detto addio dopo essersi eliminato dal gioco a seguito di una lite avvenuta in diretta con Maria De Filippi.