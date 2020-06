Raimondo Todaro, lettera d'addio a Francesca Tocca: "Mi hai regalato gli anni più belli, ma da tempo era diverso"

Le voci di una crisi si rincorrevano da tempo. Da quando, precisamente, i giornali di gossip hanno cominciato a parlare di una presunta love story tra Francesca Tocca e il suo 'allievo ballerino' Valentin nella scuola di Amici. Ma è solo adesso che Raimondo Todaro, marito della ballerina, annuncia la fine del loro matrimonio. Lo fa su Instagram, pubblicando lo scatto del loro giorno più bello, quello delle nozze, avvenute sei anni fa.

Il messaggio di Raimondo Todaro a Francesca Tocca

Nel post, una foto della coppia che tiene in braccio la piccola Jasmine, all'epoca nata da qualche mese. "Sono passati 6 anni da quel giorno - scrive Raimondo, volto storico del varietà di Rai1 Ballando con le stelle - Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti. L'amore è strano, delle volte rimane ma prende un'altra forma e penso che sia quello che è successo. Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto".

Nessun rancore tra i due, come del resto racconta anche la foto scelta per accompagnare il post. "Insieme a Jasmine - scrive ancora - formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione. Grazie a Francesca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia. Auguro a Francy di ritrovare l'amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona, leale e pura. Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in questi anni meravigliosi ed anche negli ultimi periodi più bui".

Infine, la richiesta di fermare i pettegolezzi: "Vi prego solo di ricordare che questa è la nostra famiglia, che c'è di mezzo una bambina di 6 anni e che meritiamo rispetto. Viva l'amore, sempre!".

I pettegolezzi su Francesca Tocca e Valentin

E neanche della presunta storia tra Valentin e Tocca si è saputo altro. Il giovane ballerino ha confermato di aver vissuto un feeling speciale con lei, ma la donna non si è mai pronunciata sul tema. Certo è che tra i due il rapporto professionale si è trasformato in una complicità più profonda, almeno durante la permanenza di lui nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Una complicità che però si sarebbe fermata ad essere tale, visto che dopo la fine del programma non sono mai stati beccati insieme, fatta eccezione per qualche like su Instagram.

E' finita tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca: lui se ne va di casa (e lei scrive a Valentin)