Ramona Badescu mamma a 50 anni | FOTO

Ramona Badescu sarà mamma del suo primo figlio a 50 anni. Il settimanale Diva e Donna ha fotografato la ex showgirl rumena a Roma, all'uscita da una visita medica, con il pancione che inequivocabilmente svela la gravidanza già avanzata. Sposata da anni con un avvocato, Ramona Badescu non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità che oggi sta per diventare realtà con la nascita di quello che dovrebbe essere un maschietto.

Ramona Badescu, carriera e vita privata

Ramona Badescu è stata una delle donne più popolari dello spettacolo degli anni Novanta. Nata a Craiova, in Romania, vive in Italia dal 1990. Ha recitato in fiction tv di successo come La piovra 8, Incantesimo 2, I misteri di Cascina Vianello e insieme a Giulia Montanarini, Pamela Prati e Angela Melillo, è stata una delle primedonne del Bagaglino con lo spettacolo Marameo. Nel 2005 ha partecipato alla seconda edizione del reality show La fattoria, condotto da Barbara D'Urso con Pupo. Dopo un periodo come consigliere per i rapporti con la comunità romena del Comune di Roma, oggi Ramona Badescu conduce una vita riservata e lontana dai riflettori, accanto al marito sposato nel 1996.