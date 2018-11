Raoul Bova e Rocio Morales genitori: è nata Alma

"Alma" in spagnolo significa appunto anima, un nome che descrive perfettamente il legame fortissimo tra un genitore e un figlio. La seconda , per la coppia, mentre Raoul Bova ne ha altri due, Alessandro e Francesco , avuti con la ex moglie Chiara Giordano.

Guarda anche

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Di recente lo abbiamo visto al cinema in "Sei mai stata sulla Luna" di Paolo Genovese e dopo tante commedie Raoul Bova è contento di aver recitato in un film drammatico come "La scelta" di Michele Placido, in cui, insieme ad Ambra Angiolini, affronta il tema delicato di una coppia in attesa di un figlio che potrebbe essere frutto di una violenza