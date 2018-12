“Ma tu ti svegli da solo o in compagnia?”, chiede Silvia Toffanin. “Sono fatti miei”, replica Raz Degan autocitando la battuta della pubblicità degli anni Ottanta che lo rese famoso e desiderato.

Silvia Toffanin ha provato a inchiodarlo per tutta la puntata di Verissimo ma Raz Degan non ha fatto nomi o ammesso chiaramente limitandosi a sorridere in maniera ambigua e ribadire come sempre la sua riservatezza, anche se la conduttrice ha rivelato: “E’ fidanzato e so anche con chi”.