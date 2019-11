Raz Degan si confessa a Verissimo: "Sì, ho un nuovo amore"

Raz Degan oggi ospite nel salotto di Verissimo. Nato in Israele 51 anni fa, Raz Degan è diventato famoso soprattutto grazie allo spot di un amaro andato in onda ben 25 anni fa. Eh sì, è passato un quarto di secolo da quando Raz ha pronunciato per la prima volta quello che sarebbe diventato un tormentone "Sono solo fatti miei".

La foto del nuovo amore di Raz Degan

L'intervista all'attore, regista e modello è partita ricordando i momenti iniziali della sua carriera, ma ben presto le domande di Silvia Toffanin hanno preso un'altra direzione e dal lavoro si è passati a parlare di amore. Galeotta è stata una foto pubblicata da Raz. “Ho una foto che hai pubblicato, - spiega la Toffanin - ti trovavi in Grecia, e lì sulla piscina hai trovato una ragazza...che si chiama?”. Momento di imbarazzo per l'attore che si lascia scappare il nome della ragazza, ma nulla di più: “Si chiama Stuart, - dice con qualche difficoltà - ma non posso dire molto e entrare nella vita privata delle persone.”

"È una persona speciale"

La Toffanin cerca di sapere qualcosa di più: “Di dov'è?", ma Raz non vuole sbilanciarsi e svelare l'identità. "Posso dire che in questo momento sto bene con Stuart". E alla domanda di Silvia: "Possiamo dire che è una persona speciale nella tua vita" ha risposto con un secco "Yes". Alla fine la Toffanin è riuscita a farsi rivelare anche che Raz ha portato la sua Stuart nel suo trullo in Puglia. "Le è piaciuto e lì abbiamo piantato 500 alberi".

Per i curiosi, questa è la foto citata dalla conduttrice di Verissimo. Non resta che attendere qualche altro scatto, magari ravvicinato.