Rebecca De Pasquale lancia un appello: "Dopo il GF senza soldi e lavoro"

"E' un periodo che ho bisogno di gridare i miei momenti no". Rebecca De Pasquale, 38 anni, lancia un appello attarverso il sito Gay.it: la ex concorrente del Grande Fratello 14 spiega di attraversare un momento complicato a causa della mancanza di lavoro.

"Non ho mai avuto un manager serio, in tv chiamano sempre le stesse facce"

Rebecca non desidera un'occupazione nel mondo dello spettacolo, ma solo trovare una professione con cui guadagnare uno stipendio. Il GF, infatti, non ha contribuito alla costruzione di una solidità: "Prima del Grande Fratello, avevo le mie certezze - racconta - Lavoravo come corista al Teatro Verdi di Firenze. Poi, una volta fatto il reality sono iniziate le prime difficoltà". "Grazie al GF ho fatto tante serate, ma non ho mai avuto un manager serio. Poi, a dire il vero, in tv chiamano sempre le stesse facce, rifatte e non".

Da allora il mondo dello spettacolo ha sempre orbitato intorno alla salernitana, ma poi le proposte non sono mai arrivate a concretizzarsi. "Dovevo andare a I fatti vostri, da Magalli, a parlare del triste episodio di bullismo ad Eboli, ma poi saltò tutto per il caso del nostro connazionale liberato in Mauritania - prosegue - Chiamai anche Masterchef per essere presa come concorrente. Sembrava fatta, mi avevano detto che ci saremmo risentiti a fine aprile ma, ad oggi, non si è più fatto vivo nessuno. Sono molto triste per questo periodo, ma dentro, credimi, ho ottimismo da vendere".

"Sono disposta a cambiare anche i pannoloni agli anziani"

Per quale posizione si "candida"? "Mi piacerebbe lavorare nella ristorazione, quello sì, ma sarei disposta a cambiare anche i pannoloni agli anziani. Lavoro da quando avevo tredici anni e oggi accetterei qualsiasi proposta. Farei anche la lavapiatti, la colf e non avrei alcun problema a pulire le scale dei condomini". Ma è "difficilissimo" poiché "in molti, a dire il vero, non credono neanche che io abbia bisogno di lavorare".