Lutto per House of Cards: è morto Reg E. Cathey, ha interpretato Freddy Hayes

E’ morto all’età di 59 anni Reg E. Cathey, l’attore statunitense entrato nel cuore di milioni di telespettatori per aver vestito i panni di Freddy Hayes nella fortunata e celebre serie televisiva House of cards. A dare l’annuncio della sua morte è stato David Simon e lo ha fatto attraverso il suo profilo social Twitter. E’ stato infatti il filmmaker a scrivre: “Non era solo un bravissimo e talentuoso attore ma uno degli esseri umani più meravigliosi con cui io abbia mai condiviso delle lunghe giornate sul set".

Candidato al Primetime Emmy Award

Tra i vari ruoli che ha interpretato nella sua carriera, iniziata all’età di nove anni, Reg ha raggiunto l’apice del suo successo proprio grazie al personaggio Freddy Hayes in House of Cards - Gli intrighi del potere. Questa interpretazione gli è valso due candidature al Primetime Emmy Award al miglior attore guest star in una serie drammatica. Ha recitato in "L'uomo senza sonno", "I Fantastici Quattro",