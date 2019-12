Ecco il regalo super lusso di Fedez per Chiara Ferragni (FOTO)

E' un Natale pieno d'amore quello di Chiara Ferragni e Fedez. L'imprenditrice di moda e il rapper sono volati in un lussuosissimo resort sulle Dolomiti insieme a figlio Leone e alle rispettive famiglie per godersi le festività natalizie in totale relax. Ieri, a mezzanotte, dopo una succulenta cena in hotel, è stato il momento di scartare i regali attorno al tavolo. Preziosissimo quello di Fedez per la moglie, che sotto l'albero ha trovato un meraviglioso anello di un noto brand di gioielleria.

Il regalo di Fedez a Chiara Ferragni

E' stata proprio Chiara a mostrare ai suoi 18milioni di follower il dono del marito. In una foto condivisa tra le Instagram Stories, infatti, vediamo l'anello d'oro con inserti brillanti all'interno di una scatolina rossa. A corredo dello scatto, poi, tante emoticon a forma di cuore e il tag a Fedez.

Un regalo che va a consolidare - simbolicamente, s'intende - un amore che è tra i più belli del mondo dello spettacolo. Sposati da un anno e mezzo, Fedez e Chiara sono tra le coppie più amate dal pubblico. Giorno dopo giorno, infatti, condividono con i follower irresistibili siparietti familiari, come l'arrivo di Babbo Natale per Leone, che è diventato in poche ore un video virale da 2milioni di views.

Fedez e Ferragni nel resort di lusso per Natale

Anche quest'anno, per Natale, la coppia non ha badato a spese. E non solo per quanto riguarda i regali, ma anche per il soggiorno in montagna a Madonna di Campiglio. Il resort in cui la famiglia alloggia, infatti, costerebbe ben mille euro a notte. Il servizio è extralusso: cibo di prima qualità, spa, terme e tutt'intorno la suggestione delle cime innevate delle montagne. I due raccontano tutto sui loro profili social, condividendo con i milioni di follower tante foto e infiniti video nelle loro IG Stories. Un modo per condividere il proprio quotidiano con i fan senza alcuna ipocrisia.