Il difficile Natale della regina Elisabetta: il principe Filippo in ospedale, Harry e Meghan lontani

Il 2019 che ormai si avvia alla conclusione è sicuramente il secondo "annus horribilis" per la regina Elisabetta, dopo quel 1992 difficile in cui tre dei suoi quattro figli di separarono (con tutto il coté scandalistico che ne derivò) e l'amato Castello di Windows finì quasi distrutto da un incendio.

Nei momenti di difficoltà aggrapparsi alle abitudini può essere un valido aiuto e per la regina non c'è nulla di più tradizionale della routine per le feste di Natale. La sovrana è partita da Londra alla volta della tenuta di Sandringham, nel Norfolk, dove per tradizione la royal family festeggia le feste. Ma sarà un Natale decisamente sotto tono e pieno di preoccupazioni, visto che proprio mentre Elisabetta viaggiava verso Sandringham il consorte, il 98enne principe Filippo, veniva portato in elicottero a Londra per essere ricoverato in ospedale a causa di una forma influenzale e per i postumi di una caduta.

Il principe Filippo in ospedale

Il duca di Edimburgo, conosciuto per la sua forte tempra, si avvicina ai cento anni e, sebbene sia stato visto più volte in tempi recenti ancora molto attivo, pare sia rimasto molto provato dall'incidente stradale che lo ha visto coinvolto qualche mese fa nei pressi proprio della tenuta di Sandringham. Sembra comunque improbabile che i medici lo lascino tornare a casa per Natale.

Harry e Meghan lontani

Il principe Filippo quindi potrebbe essere il grande assente al fianco di Elisabetta, che quest'anno non vedrà nemmeno l'adorato nipote Harry, volato dall'altra parte dell'oceano insieme alla moglie Meghan Markle e al figlio Archie per trascorrere una vacanza lontano dalle pressioni di palazzo e dagli occhi dell'opinione pubblica. I duchi di Sussex passeranno le feste in Canada, rivela il Daily Mail, in compagnia della amica più cara di Meghan Markle e della madre Doria.

Andrea e lo scandalo Epstein

A rendere l'atmosfera ancora più cupa è anche la situazione dell'amatissimo figlio Andrea, costretto a ritirarsi dopo la disastrosa intervista alla Bbc nella quale il duca di York ha provato a tirarsi fuori dallo scandalo che lo ha visto coinvolto nella vicenda del miliardario pedofilo americano Jeffrey Epstein. Andrea sarà comunque a fianco della regina questo Natale e non mancheranno ovviamente William e Kate, nonostante i rumors che li vorrebbero in crisi.