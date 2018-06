Zero alla prova costume: il cantante appesantito in Sardegna

Rilassato, forse un po' troppo. E' un Renato Zero completamente fuori forma quello immortalato dai paparazzi in Sardegna, a Porto Cervo.

Il cantante è in vacanza da qualche giorno, e dalle foto pubblicate su Chi pare si stia dando ai bagordi (e pure da un po'). Una pancia "importante" che non nasconde mentre prende il sole sul lettino, tra musica e parole crociate. Gli occhialoni scuri non bastano a farlo passare inosservato e l'obiettivo non perdona.

(Renato Zero in vacanza, foto su @Chi)

I fan invece sì. Poco importa ai "sorcini" se il loro idolo, 68 anni a settembre, è appesantito. Dopo l'ultimo ennesimo successo discografico, il doppio cd "Zerovskij Solo per amour - Live", gli si concede tutto. Anche qualche chilo in più.