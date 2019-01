Renato Zero in prima fila al concerto del suo "pupillo"

Difficile - se non raro - avvistare Renato Zero in qualche festa o locale glamour di Roma. Il re dei sorcini negli ultimi anni si tiene alla larga da mondanità ed eventi pubblici, ma non poteva mancare alla prima tappa del tour di Vincenzo Incenzo, cantautore con cui ha collaborato per molto tempo fino a produrre "Credo", il suo album d'esordio.

Al concerto, mercoledì sera, in un loto locale nel quartiere Ostiense di Roma, anche Massimo Di Cataldo che si è esibito sul palco con Incenzo. Un live emozionante che ha toccato le corde più sensibili del pubblico, con Renato Zero in prima fila rapito da parole e note.

Nella foto sopra Massimo Di Cataldo e Vincenzo Incenzo

E' stato proprio lui a scoprire Vincenzo Incenzo - che lo ricorda anche un po' nel look, oltre che nella profondità dei testi - e a volere fortemente questo disco. "Renato è il mio primo mito - ha spiegato il cantautore - Mi sono avvicinato alla musica a 12 anni comprando il primo vinile Zerofobia. Mi fa sorridere pensare che oggi sia il mio produttore". A volte, si sa, i sogni si avverano.