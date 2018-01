Renzo Arbore annulla il concerto a Perugia ma è ospite a Domenica In

Renzo Arbore ha annullato il concerto di Capodanno a Perugia per la notte di San Silvestro a causa di problemi di salute. Il pomeriggio dell’ultimo dell’anno però lo show man italiano è stato ospite alla trasmissione “Domenica In”. A spiegare le motivazioni che hanno portato l’artista a dare forfait ai tanti fan che lo attendevano nella cittadina umbra è stato lo staff di Renzo Arbore che attraverso la pagina facebook del cantante ha spiegato:

Il concerto di Capodanno previsto al PalaEvangelisti di Perugia è stato annullato per cause di forza maggiore, alla luce di accertamenti diagnostici, dopo accurati e specifiche indagini. L’artista risulta affetto da una riacutizzazione della lombalgia e sciatalgia destra con evidente ernia che ne aggrava le limitazioni funzionali. La terapia medica prevede, infatti, di evitare la stazione eretta e la deambulazione prolungata. Per lo showman, visitato in data 28 dicembre 2017 - è stato prescritto, da uno specialista in ortopedia e traumatologia, il riposo assoluto con prognosi di sette giorni.