Riccardo Guarnieri, la verità sull'addio a Ida: "Non doveva sporcare la nostra storia con una bugia"

E' deluso Riccardo Guarnieri, che pochi giorni fa ha lasciato 'Uomini e Donne' chiudendo definitivamente la storia con Ida Platano. Stava provando a riconquistarla, ma lei non era intenzionata a tornare sui suoi passi, nonostante le parole dell'ex non le siano scivolate addosso.

Tra loro, nelle ultime settimane, qualche messaggio aveva riacceso le speranze di Riccardo. "Mi sono aggrappato a quel gesto - ha spiegato il cavaliere al magazine Uomini e Donne - ho apprezzato che mi abbia cercato. Poi, però, quando l'ho rivista in trasmissione mi sono ritrovato davanti un'altra persona. Mi ha mandato più volte il buongiorno, ha mostrato un interesse nei miei confronti che una persona non presa, non innamorata di solito non ha. In puntata aveva un'altra espressione, sembrava molto agguerrita nei miei confronti".

A fargli perdere le staffe la scoperta dei messaggi tra Ida e Armando, ma soprattutto esserlo venuto a sapere in puntata: "Non sarebbe cambiato niente se me lo avesse detto, eravamo già in alto mare, ma scoprirlo in puntata mi ha ferito moltissimo. Per come sono andate le cose mi sento un po' un idiota". Nonostante tutto, però, non si pente di averci provato fino in fondo e una piccola porta per Ida resta sempre aperta: "Io a oggi non ho le idee chiare, ma basterebbe una sua telefonata". Colpo di scena in arrivo?