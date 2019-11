Richard Gere papà a 70 anni: la moglie incinta a nove mesi dal loro primo figlio

A 70 anni Richard Gere sarà di nuovo papà: lo riferisce il tabloid spagnolo Hola!, secondo il quale "la star di Hollywood e sua moglie Alejandra Silva (36 anni), che non hanno confermato o smentito le informazioni, diventeranno nuovamente genitori dopo aver accolto il loro primo figlio, Alexander, nato a febbraio 2018". La rivista, che ha dato la notizia della nascita del primo figlio della coppia e ha pubblicato le foto esclusive del loro matrimonio di maggio 2018 vicino a New York, afferma che il bimbo nascerà "la prossima primavera".

Solo nove mesi fa l’attore, recentemente al centro delle cronache per il suo impegno in tema di immigrazione, diventava padre per la seconda volta di un bambino, il primo con la moglie. Gere ha anche un altro figlio di 19 anni, Homer James Jigme Gere, avuto con l'ex moglie Carey Lowell. Anche per la 36enne Alejandra sarà il terzo figlio, essendo già la mamma di Albert , 6 anni, nato dal matrimonio precedente con Govind Freidland.

Alejandra ha confermato la sua prima gravidanza a settembre dell'anno scorso con una foto che mostrava il Dalai Lama che le toccava la pancia in segno di benedizione, un mese dopo che le era stato rivelato di essere incinta.