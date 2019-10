Ricky Martin, è nato il quarto figlio: la foto di famiglia con il marito

Poker per Ricky Martin. Si allarga la famiglia del cantante portoricano, diventato papà per la quarta volta. "E' nato nostro figlio Renn Martin-Yosef' ha annunciato su Instagram, con una foto del bebé in braccio, accanto al marito Jawn Yosef, sposato un anno e mezzo fa.

E' il secondo figlio della coppia, nato ancora una volta da maternità surrogata. Nel dicembre 2018 è nata Lucia, nove anni dopo l'arrivo di Valentino e Matteo, i due gemelli che il cantante ha avuto quando era single.

"Mi piacciono proprio le grandi famiglie" aveva dichiarato a settembre all'evento Human Rights Campaign National Dinner, a Washington D.C., ed è proprio sulla strada giusta.