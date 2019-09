Ricky Martin, un altro figlio con il marito: "Siamo in dolce attesa"

Si allarga la famiglia di Ricky Martin. Il cantante e suo marito Jwan Yosef aspettano un altro figlio dopo l'arrivo di Lucia, nata lo scorso gennaio. L'annuncio ufficiale durante il suo discorso all'evento Human Rights Campaign National Dinner - a Washington D.C. - dove ha ricevuto un premio per il suo impegno a favore dei diritti LGBTQ.

"Siamo in dolce attesa - ha fatto sapere -. Stiamo aspettando un bambino. Esatto! Mi piacciono proprio le grandi famiglie". E' il quarto figlio per Ricky Martin, già papà dei gemelli Valentino e Matteo, arrivati prima del suo coming out, e appunto della piccola Lucia.

Ricky Martin e Jwan Yosef si sono sposati nel gennaio 2018 dopo appena due anni di fidanzamento. "Voglio passare la mia vita con lui" aveva detto a pochi giorni dal 'sì' e con lui sta costruendo la famiglia dei suoi sogni.