Rita Dalla Chiesa, la bolletta dell'Enel su Twitter: "Vergognatevi!"

Non ci sta Rita Dalla Chiesa, che all'ennesima stangata pubblica la bolletta dell'Enel su Twitter e tuona: "Vergognatevi". La conduttrice chiede spiegazioni sui costi "extra" - soprattutto la spesa per il trasporto dell'energia - che addirittura superano il consumo dell'energia e invita a parlarne in tv: "Qualcuno ci salva dall'Enel che per un consumo di 12 euro a bimestre emette bollette per 68,17 euro? Che ci fate nei talk show televisivi?".

⁦@enelenergia⁩ . Vergognatevi. Qualcuno ci salva dall’Enel che per un consumo di 12 euro a bimestre emette bollette per 68,17 euro? Che ci fate nei talk show televisivi? pic.twitter.com/Ed3m4zcNKu — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) 18 marzo 2019

A sostenerla tanti follower. "Più tasse che consumi - twitta un tutente - E parliamo anche di acqua e gas, non solo di energia elettrica", un altro invece lamenta lo stesso anche se ha un gestore diverso: "Io non ho Enel ma la minestra è praticamente la stessa". Qualcuno, infine, prova ironicamente a farle vedere il lato positivo: "Sei fortunata, manca la rata del canone Rai in aggiunta"