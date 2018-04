Rita Dalla Chiesa: "Con Carlotta e Stella oggi siamo una famiglia"

La vita va avanti, ma il pensiero è sempre lì, verso quell'uomo così importante che oggi non c'è più. E' straziante il dolore di Rita Dalla Chiesa per la morte di Fabrizio Frizzi, a cui la legava un affetto talmente forte e sincero da andare oltre la loro separazione.

Se il loro matrimonio è naufragato anni fa, non è stato lo stesso per quel sentimento che gli ha permesso di restare vicini nonostante tutto, nel rispetto dei nuovi amori di ognuno. E il "nuovo" amore di Fabrizio, quello sbocciato 17 anni fa per Carlotta Mantovan, si è trasformato presto nel grande amore che gli ha donato Stella, il suo miracolo.

A loro due Rita Dalla Chiesa si stringe in questo momento drammatico, camminandogli affianco ma sempre pronta a fare un passo indietro quando necessario, restando anche nell'ombra se serve, come sempre da grande signora, ma soprattutto da donna che a Fabrizio Frizzi ha voluto bene davvero. "Io voglio profondamente bene a Carlotta e Stella - ha scritto su Facebook rispondendo a uno dei tanti messaggi di affetto che le stanno arrivando in questi giorni - Loro due erano l'amore di Fabrizio. E oggi siamo una famiglia".

Parole meravigliose a cui fanno eco gli apprezzamenti dei fan. "Una grande e bella persona" le ricorda più di qualcuno, "un esempio" per molti, una Donna rara. Per tutti.