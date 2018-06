Rita Dalla Chiesa e la dedica toccante per la figlia: "Un compleanno pieno di assenze..."

Per Rita Dalla Chiesa e per la sua famiglia è stato un anno davvero difficile. Oltre alla morte di Fabrizio Frizzi, che ha fortemente colpito la conduttrice televisiva, un altro lutto ha interessato lei, la figlia e il nipote. Ovviamente ci riferiamo alla scomparsa prematura di Massimo Santoro, noto autore televisivo, marito della figlia Giulia Cirese e papà di Lorenzo, che oggi ha 10 anni.

In occasione del primo compleanno successivo al triste evento, Rita Dalla Chiesa ha voluto dedicare un post particolarmente toccante alla figlia Giulia: “Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e ad uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che tu uscito da quel vento non sarai lo stesso che vi è entrato”.

Rita Dalla Chiesa, toccante dedica alla figlia

Una frase forte, che Rita Dalla Chiesa ha regalato alla sua Giulia. Accanto ad essa, la conduttrice ha voluto spendere anche due personali parole: “Dedicata a mia figlia – ha postato - un compleanno pieno di assenze... ma un compleanno d’amore forte, profondo, che parte dal cuore di Lorenzo. E dal mio. Che sono così’ orgogliosa di te, Giulia mia, della grande donna e della grande mamma che sei. Della fatica che cerchi di cancellare, ogni giorno, con il tuo bellissimo sorriso. Ti amo”.

Queste belle parole non potranno mai cancellare il dolore, ma alleviarlo e aiutare a ritrovare l’energia per andare avanti, sicuramente sì.