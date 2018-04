Frizzi, Rita Dalla Chiesa chiede rispetto: “Mia figlia è stata cresciuta da Fabrizio. Silenzio!”

L’affetto, la stima, il rispetto non finiscono con la fine di una relazione. E nemmeno l’amore che con il tempo si trasforma, di certo non finisce quando è stato costruito sulle basi solide dell’autenticità.

Lo ha dimostrato Rita Dalla Chiesa all’indomani della scomparsa dell’ex marito Fabrizio Frizzi e continua a farlo oggi, nel momento più difficile che richiede l’elaborazione di un lutto che non è meno doloroso solo perché esiste lo status di ‘ex moglie’.

Il tributo per Fabrizio Frizzi reso dalla conduttrice durante la trasmissione ‘Amici’ di sabato 31 marzo ha ribadito quel legame indissolubile con l’uomo che le è stato accanto per 16 anni. “Con Carlotta e Stella oggi siamo una famiglia” aveva chiarito in seguito su Facebook, così da sottolineare il bellissimo rapporto con l’attuale moglie di Fabrizio Frizzi e con la figlia Stella.

Eppure, ciò nonostante, c’è chi non comprende come una ‘ex’ possa esporsi con tanta cura e delicatezza nel raccontare la bellezza di un uomo che non c’è più.

E allora, tocca spiegarlo, una volta per tutte, cosa viene prima di qualsiasi condizione di coniugio o parentela: il rispetto e i valori, gli elementi fondamentali della vita utili alla costruzione legami sinceri.

“Mi spiace solo una cosa. Che l’odio, la cattiveria e i pregiudizi che lastricano la strada di alcune persone, facciano perdere di vista dei valori che vanno sempre salvati” - ha scritto Rita Dalla Chiesa rispondendo su Facebook a chi le ha rivolto fantomatiche colpe – “Prima di tutto il rispetto per delle persone, in questo caso Carlotta e io, che ci siamo sempre considerate una famiglia. E vorrei ricordare a queste 'poverette mentali' che mia figlia Giulia è stata cresciuta da Fabrizio. Quindi, silenzio!”.

Una precisazione importante la sua, non doverosa ma importante, per ribadire, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che la storia la scrivono i sentimenti scambiati, l’amore seminato, la cura verso gli altri. Tutte ‘cose’ che restano. Oltre ogni durata.

Rita Dalla Chiesa lo sa e quando lo manifesta è di un'eleganza esemplare.