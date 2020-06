Un post per il papà, Rita Dalla Chiesa commuove la rete: "Quel valzer col mio carabiniere preferito"

Oggi, venerdì 5 giugno, si celebra come ogni anno la Festa dell'Arma dei Carabinieri. E così Rita Dalla Chiesa, 72 anni, amatissimo volto televisivo e in onda con Italia Sì di Marco Liorni, ricorda il papà, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso a 62 anni in un agguato mafioso avvenuto il 3 settembre 1982.

Rita condivide su Instagram un vecchio scatto insieme al papà: lei è ancora una bambina e lui le sorride teneramente. "Il mio Carabiniere preferito - scrive nella didascalia - Il mio amore per lui e per tutti i Carabinieri d’Italia, anche per quelli che sono in missione all’estero, è sempre dentro di me. Auguri a tutti. E grazie per essere il vero scudo della nostra vita e della nostra libertà".

A stretto giro, la giornalista condivide anche un secondo scatto, che stavolta la ritrae ventenne, alle prese con un ballo insieme al padre. "Per me oggi è la festa della grande famiglia alla quale continuo ad appartenere. Qui sto ballando il valzer con quello che rimarrà per sempre il mio Carabiniere preferito. Scattata al Circolo Ufficiali di Palermo il 5 giugno del 1968. Auguri, Papà. E auguri a tutti i Carabinieri d’Italia, alle loro famiglie, e all’orgoglio con il quale indossano una divisa che è simbolo di libertà e di amore".

Tanti gli abbracci virtuali arrivati tra i commenti. "Nei secoli fedeli, presenti", scrive il cantante Biagio Antonacci. Mentre Loredana Lecciso, moglie del cantante Al Bano, storico amico di Rita, lascia una emoticon a forma di cuore.

Proprio qualche settimana fa, ospite di Francesca Fialdini a “Da Noi a Ruota Libera” su Rai1, Rita ricordando il padre ha confessato: "Mi ricordo che papà quando doveva andare a Palermo chiamò a raccolta tutti gli uomini del nucleo antiterrorismo per portarseli a Palermo. Io sono convinta che se avesse avuto ancora i suoi carabinieri vicino non sarebbe successo quello che è successo. Penso si sarebbe salvato".