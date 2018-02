Rita Dalla Chiesa: “Fabrizio Frizzi, l’uomo più importante"

”Un momento molto importante il racconto di Rita Dalla Chiesa nel salotto di Verissimo. La conduttrice ha dato prova ancora una volta della sua correttezza e della sua umanità nei confronti dell’amore e della vita.

“Ho avuto paura”

Rita Dalla Chiesa, nel salotto di Silvia Toffanin, ha raccontato i delicatissimi momenti che di recente ha vissuto Fabrizio Frizzi, suo ex marito colpito da un’ischemia durante il mese di ottobre dello scorso anno. “Ho avuto paura quando si è sentito male, ma ho pensato che le seconde famiglie vadano rispettate e non sono corsa in ospedale. Mi sono tenuta in contatto con la moglie Carlotta, ma sono rimasta a casa... Fabrizio è una persona per bene e non si meritava il massacro mediatico. Una persona forte da tanti punti di vista; io lo ammiro molto e lo stimo molto”.

La lunga intervista: dalla morte del padre all’esordio in tv

Nel salotto di Canale 5 Rita Dalla Chiesa ha raccontato buona parte della sua vita: dall’assassinio del padre per mano della mafia, fino agli esordi in tv con la storica trasmissione Forum. Non solo, ha raccontato anche del rapporto di amicizia che la lega ad Al Bano e di come abbia superato il ghiaccio iniziale con Loredana Lecciso.