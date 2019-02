Rita Dalla Chiesa, il terrazzo distrutto da un albero

Alberi e rami in strada a Roma a causa del forte vento che sta sferzando la Capitale in questi giorni. Tra le abitazioni danneggiate anche quella di Rita Dalla Chiesa, che su Instagram ha pubblicato alcune foto del suo terrazzo.

"Il mio terrazzo mezzo distrutto e un albero completamente appoggiato sul palazzo di fronte - si legge nel post - I pini che cadono come birilli a Roma. Manca il personale per il servizio giardini di Roma. Le potature sono sempre stare un optional. Le radici non hanno più spazio per estendersi, hanno sollevato marciapiedi e asfalto. Si può vivere (e morire, purtroppo) così?".

Centinaia i follower, soprattutto romani, che hanno risposto condividendo la loro opinione in merito e chiedendo più interventi da parte delle istituzioni.